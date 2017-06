Sony und Guerrilla Games stellen anlässlich der E3 2017 die erste Erweiterung für Horizon: Zero Dawn vor. The Frozen Wilds, so der Name des DLCs, soll noch in diesem Jahr erscheinen - ein konkreter Release-Termin fehlt bislang. Dieser lässt sich auch der jüngst eingerichteten Produktseite im US-PlayStation Store nicht entnehmen. Dort wird zwar der 31. Dezember 2017 als Termin angegeben. Allerdings dürfte es sich dabei mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um eine Platzhalter-Angabe handeln.

Dennoch hält die Produktseite das eine oder andere Detail zu Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds bereit, das während der Ankündigung auf der Sony-Konferenz zur E3 2017 nicht vorgestellt wurde. Unter anderem der Preis: Die Erweiterung lässt sich im US-Shop der PS4 für 19,99 US-Dollar herunterladen - PS-Plus-Mitglieder sparen aktuell 25 Prozent. In Deutschland ist die Seite noch nicht live. Wir rechnen allerdings damit, dass der DLC hierzulande um die 20 Euro kostet. Wer The Frozen Wilds im US-PlayStation Store vorbestellt, erhält als Bonus einen Banuk-Aloy-Avatar. Einen The Frozen Wilds-Avatar gibt's obendrauf.

Mit den Details auf der Produktseite liefern Sony und Guerrilla Games auch erste Hintergründe zur Story im Zusatzinhalt für Horizon: Zero Dawn. In The Frozen Wilds macht sich Heldin Aloy schließlich in nördliche Gefilde auf, um neue Geheimnisse zu entdecken - und zu entschlüsseln. Dabei versprechen die Entwickler eine neue Storyline, Charaktere und Erfahrungen in einer bildhübschen, aber gefährlichen Umgebung - nicht zuletzt wegen der neuen Gegner, auf die Aloy trifft. Screenshots aus der Erweiterung halten wir nachfolgend bereit. Unsere Themenseite zu Horizon: Zero Dawn hält euch mit aktuellen News auf dem Laufenden. Horizon: Zero Dawn erschien Anfang März exklusiv für PS4.

