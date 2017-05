Horizon: Zero Dawn erhält Patch 1.20. Das Update steht ab sofort auf PS4 als Download bereit. Mit der 273,7 Megabyte großen Aktualisierung spielen die Entwickler von Guerrilla Games unter anderem neue Funktionen für den Fotomodus im Action-Rollenspiel auf. "Es werden drei neue Filter, eine Rasteranzeige, eine Option, um 'Grüße aus' zum Bild hinzuzufügen, verschiedene Posen und Gesichtsausdrücke für Aloy sowie die Möglichkeit, sie direkt in die Kamera sehen zu lassen, eingeführt", teilten die Entwickler zur Ankündigung des Updates 1.20 für Horizon: Zero Dawn in der vergangenen Woche mit.

Neben der Erweiterung für den Fotomodus bringt Patch 1.20 für Horizon: Zero Dawn auch weitere Änderungen mit. So enthält das Update unter anderem einen Schieberegler, der die Kamera- und Zielempfindlichkeit anpasst. Zudem sind eine Kartenlegende, bei der ihr Symbole herausfiltern könnt, und weitere HUD-Anpassungsmöglichkeiten (etwa das Ausblenden der gegnerischen Statistiken, Quest-Markierungen und Tutorial-Tipps) mit dabei.

Außerdem besteht mit dem Update die Möglichkeit, Aloys Kopfschmuck auf Wunsch auszublenden. Welche Änderungen das Update darüber hinaus aufspielt, erfahrt ihr im verlinkten Changelog. Neben den neuen Funktionen enthält die Aktualisierung auch jede Menge Bugfixes. Weitere Infos, Videos und Eindrücke erhaltet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Horizon: Zero Dawn. Dass sich der Kauf des Action-Rollenspiels lohnt, lest ihr in unserem Test zu Horizon: Zero Dawn.