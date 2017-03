Horizon: Zero Dawn - Patch 1.03 zum Download - Was bringt das Update?

Spieler von Horizon: Zero Dawn erhalten Zugriff auf einen neuen Patch. Das jüngste Update hievt die Programmversion auf die Nummer 1.03 und lässt sich wie gewohnt aus dem PlayStation Network herunterladen. Große Änderungen oder Neuerungen spielt der Patch 1.03 für Horizon: Zero Dawn nicht auf. Vielmehr nehmen die Entwickler kleinere Bugfixes vor. Dem Changelog lässt sich entnehmen, dass das Update "Fehlerbehebungen für Spielfortschritte und Absturzursachen" enthält. Konkrete Details lassen sich den Patchnotes nicht entnehmen. Daher bleibt auch unklar, ob das Update womöglich weitere, kleinere Spielfehler aus der Welt schafft.

Horizon: Zero Dawn ist seit dem 1. März exklusiv für PlayStation 4 im Handel erhältlich. In unserem Test konnte das Action-Adventure viel Lob einheimsen. "Der Titel von Guerrilla Games ist absolut rund, bietet wunderschöne Landschaften, ein interessantes Setting, fette, abwechslungsreiche Kämpfe, spielt sich super und erzählt eine verdammt gute und intelligente Geschichte, die trotz offener Welt und mehreren Handlungsbögen einen erkennbaren roten Faden hat. Die Hintergründe der Spielwelt von Horizon sind zudem so interessant, dass ich förmlich ins Spiel reingezogen wurde", schreibt Redakteur Christian Dörre. Fünf Gründe, warum ihr euch Horizon: Zero Dawn nicht entgehen lassen solltet, erfahrt ihr in unserem verlinkten Video-Special. Auf unserer Themenseite zu Horizon: Zero Dawn halten wir weitere News, Videos und Bilder bereit.