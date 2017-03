Horizon: Zero Dawn - Macher antworten auf Gratulation von CD Projekt RED

Nach seinem Release am 1. März 2017 schlug Guerilla Games' Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn große Wellen. Viele Spieler und auch die Fachpresse lobten unter anderem die mit Liebe zum Detail gestaltete Open-World-Kulisse sowie die abwechslungsreichen Nebenquests. Als Vergleich musste oftmals The Witcher 3: Wild Hunt herhalten. Auch CD Projekt RED, die Macher von Geralt von Rivas Abenteuern, bekamen die Begeisterung mit und zollten Guerilla Games via Twitter Tribut. "Wir lieben Horizon Zero Dawn. Gratulation an das Guerrilla Team und High Five von Geralt.", richteten die Macher von The Witcher 3 aus und veröffentlichten zugleich eine Grafik, die Hexer Geralt zusammen mit Jägerin Aloy zeigt.



We're loving #HorizonZeroDawn, congratz to the @Guerrilla team and a high five from Geralt! pic.twitter.com/cujMKBufnJ — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 2. März 2017

Nun erhielten sie eine Antwort. Guerilla Games twitterte ebenso und veröffentlichte ein Bild, das Geralt und Aloy Schulter an Schulter in vertrauter und freundschaftlicher Pose zeigt. "Nach CD Projekt REDs freundlichem Tweet mussten wir uns revanchieren. Hier sind Geralt und Alloy vereint in einem kleinen, freundschaftlichen Wettbewerb", lautet der zugehörige Text.



After @CDProjektRed’s lovely tweet we just had to return the favor! Here’s Geralt & Aloy engaged in a little friendly competition 😉 pic.twitter.com/w38E01O0Eg — Guerrilla Games (@Guerrilla) 3. März 2017

"Wow! Danke!" und ein Herz sind die Reaktion des offiziellen Twitter-Kanals von The Witcher auf diese freundschaftliche Geste. Auch der offizielle Auftritt von CD Projekt RED antwortete mit: "Das ist so cool! Danke!" und ebenso einem Herzchen. Viele Fans finden diese Vorgehensweise bewundernswert und toll. Einige spekulieren sogar über geheime Beziehungen zwischen dem Hexer und der Jägerin. In sein Profil würde Aloy ja vermutlich schon passen, allein wegen der roten Haare und der damit verbundenen Ähnlichkeit zu Geralts Langzeitromanze Triss Merigold. Ein User scherzt sogar mit: "Stellt euch vor, wie verrückt es wäre, wenn Link [Anm. d. Red: Protagonist der Zelda-Spiele] das Kind von Geralt und Aloy wäre!"

