Horizon: Zero Dawn: The Witcher-Macher gratulieren zum Release

Am 1. März erschien Horizon: Zero Dawn exklusiv für PS4. Das Action-Rollenspiel wird vielerorts aufgrund der mit Liebe zum Detail gestalteten Open World und den in die Handlung eingebundenen Sidequests mit dem Genreprimus The Witcher 3 verglichen. Wie es scheint, ist der Eindruck nicht unbegründet, wenn schon das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red Horizon: Zero Dawn feiert. Auf Twitter gratuliert das Team Guerrilla Games für das Spiel: "Wir lieben Horizon Zero Dawn, Gratulation an das Guerrilla Team und High Five von Geralt.", richten die Macher von The Witcher 3 aus und veröffentlichen zugleich eine Grafik, die Hexer Geralt zusammen mit Jägerin Aloy zeigt. Die respektvolle Geste kommt augenscheinlich bei Fans beider Spiele gleichermaßen gut an, stellen die Kommentare zum Tweet unter Beweis.



We're loving #HorizonZeroDawn, congratz to the @Guerrilla team and a high five from Geralt! pic.twitter.com/cujMKBufnJ — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 2. März 2017

"Und ich habe gedacht, CD Projekt Red könnte nicht cooler sein", schreibt ein Bewunderer. Ein anderer Nutzer scherzt: "Ich liebe beide Spiele, aber es scheint, als hätte Guerrilla euch [CD Projekt Red] in puncto Grafik und Ladezeiten überholt." Dass Horizon: Zero Dawn ein Pflichtkauf für Inhaber einer PS4 und PlayStation 4 Pro ist, verrät unser ausführlicher Test. Play 4-Redakteur Christian Dörre urteilt: "Ist Horizon nun ein Action-RPG oder ein Action-Adventure mit RPG-Elementen? Ganz ehrlich: Das ist mir furzegal, denn der Titel von Guerrilla Games ist absolut rund, bietet wunderschöne Landschaften, ein interessantes Setting, fette, abwechslungsreiche Kämpfe, spielt sich super und erzählt eine verdammt gute und intelligente Geschichte, die trotz offener Welt und mehreren Handlungsbögen einen erkennbaren roten Faden hat."