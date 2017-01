Horizon: Zero Dawn - Keine Mikrotransaktionen im Rollenspiel

Playstation-Spieler, die nicht gerade auf Horror stehen und sich derzeit mit Resident Evil 7 vergnügen, warten sehnsüchtig auf den 1. März 2017. Dann steht mit Horizon: Zero Dawn das erste große Highlight in diesem Jahr für die Jünger von Sonys Konsole auf dem Programm. Die Entwickler von Guerrilla Games, die zuvor vor allem für die Killzone-Reihe bekannt waren, wagen sich mit dem Action-Rollenspiel in ein interessantes post-postapokalyptisches Szenario. Die Menschheit hat sich zu primitiven Stammeskulturen zurück entwickelt und gigantische Maschinenwesen beherrschen stattdessen die Erde.

Bei Horizon: Zero Dawn handelt es sich um eine reine Singleplayer-Erfahrung, ohne jeglichen Mehrspieler-Part. Trotzdem hat sich ein User auf Twitter die Frage gestellt, ob es im Spiel möglicherweise Mikrotransaktionen gibt. Zum Beispiel für Ressourcen. Diese Frage richtete er auch direkt an die Entwickler von Guerrilla Games und bekam auch prompt eine Antwort. "Es wird keine Mikrotransaktionen in Horizon: Zero Dawn geben", schreiben die Macher auf ihrem Twitter-Kanal.

Chris schaut sich ein letztes Mal vor Release den aktuellen Stand von Horizon: Zero Dawn an. Quelle: PC Games Gut einen Monat vor der Veröffentlichung begeben sich die Entwickler derzeit auf die Zielgerade. Dazu haben sie auch zahlreiche Pressevertreter nach Amsterdam eingeladen, die sich derzeit den letzten Stand vor Release anschauen und selbst spielen können. Für uns ist Redakteur Christian Dörre vor Ort, der euch demnächst von seinen finalen Vorschaueindrücken vor dem Test berichten wird. Mit Heldin Aloy hat er bereits erste Kontakte geknüpft, wie ihr auf dem Bild links sehen könnt. Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 exklusiv für die PS4 und wird auf der Pro-Variante mit besonders detaillierten Grafikeffekten aufwarten.

@hot40chef There will be no micro transactions in #HorizonZeroDawn — Guerrilla Games (@Guerrilla) 22. Januar 2017

We wrapped up day 1 of our Media Event today. We had a live purcussion show, Aloy cosplay and loads of media playing #HorizonZeroDawn pic.twitter.com/95Rsv0O8ed — Guerrilla Games (@Guerrilla) January 23, 2017