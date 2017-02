Horizon: Zero Dawn - Karte zeigt Größe der Spielwelt

In Horizon: Zero Dawn erwartet euch offenbar eine umfangreiche Spielwelt, wie Screenshots zur Weltkarte des Rollenspiels zeigen. Das Bildmaterial stammt ursprünglich aus einem vom Online-Magazin Meristation angefertigten Vorschau-Video. Im NeoGaf-Forum wurde die Karte als animierte Bilddatei gepostet - wir haben sie nachfolgend eingebunden. Im von Guerrilla Games (Killzone) entwickelten PS4-Rollenspiel erkundet ihr anfangs das Nora-Tal. "Das mag sich klein anhören, doch die Entwickler von Guerrilla Games denken nicht nur bei den Maschinenwesen in ziemlich großen Dimensionen", schreibt Redakteur Christian Dörre, der Horizon: Zero Dawn vor Release spielen durfte.

Im Rollenspiel erwarten euch weitläufige Waldgebiete, verschneite Wege, die an den Fuß des angrenzenden Gebirges führen, kleine und größere Dörfer, in denen die Nora ihrem Tagwerk nachgehen. "Auch im späteren Spielverlauf unserer Hands-on-Möglichkeit wirken die einzelnen Gebiete so natürlich und authentisch, dass sie einen in die Spielwelt hineinziehen. Eine so detaillierte Open World haben wir seit The Witcher 3 nicht mehr gesehen", schwärmt Christian in seiner Vorschau zu Horizon: Zero Dawn. Dass das Action-Rollenspiel eine umfangreiche Spielwelt bekommen würde, hatten die Entwickler bereits zur Ankündigung auf der E3 2015 verraten. Game Director Mathijs de Jonge twitterte, dass die Größe der Spielwelt mit anderen aktuellen Open-World-Spielen vergleichbar sein soll. Am 1. März dürft ihr euch selbst ein Bild davon machen, dann nämlich kommt Horizon: Zero Dawn für PlayStation 4 in den Handel.