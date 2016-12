Ein neuer Trailer zu Horizon: Zero Dawn beschäftigt sich ausführlich mit Protagonistin Aloy. Die Macher von Guerrilla Games erläutern darin, weshalb sie ihrem Action-Rollenspiel diese eher untypische Heldin verpasst haben. Wichtig war ihnen insbesondere, dass Aloy ihre Gegner in erster Linie mit Raffinesse zur Strecke bringen kann und eben nicht, wie sonst meist üblich, mit schierer Waffengewalt. Außerdem erfahren wir mehr über Aloys Motive, was sie also immer wieder antreibt, als Ausgestoßene in dieser lebensfeindlichen Welt zu überleben.



Ab dem 1. März 2017 dürfen PS4-Spieler selbst in die Haut von Aloy schlüpfen, und herausfinden, ob es Guerrilla Games wirklich gelungen ist, eine wirklich außergewöhnliche Protagonistin mit charakterlicher Tiefe zu erschaffen. Dann erscheint Horizon: Zero Dawn exklusiv für Sonys erfolgreiche Heimkonsole. Natürlich sind auch technische Optimierungen für die PS4 Pro bereits enthalten. Die Vorbestellung ist bereits seit einiger Zeit möglich. Unter anderem gibt es eine aufwendig ausgestattete Collector's Edition für knapp 150 Euro. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Horizon: Zero Dawn.