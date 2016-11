Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März des kommenden Jahres exklusiv für die PS4. Die aufgebohrte Pro-Variante von Sonys Konsole ist dann schon über ein Vierteljahr auf dem Markt (Launch am 10. November 2016). Dementsprechend wird der Vorzeigetitel von Tochterfirma Guerrilla Games natürlich bereits "out-of-the-box" diverse Optimierungen beinhalten. Wie die potentere Hardware der PS4 Pro Horizon: Zero Dawn "noch besser macht", hat der zuständige Technische Direktor Michiel van der Leeuw nun in einem Beitrag im offiziellen Playstation Blog dargelegt.

Ganz allgemein soll Horizon: Zero Dawn auf einer PS4 Pro "noch fantastischer" aussehen als auf der Standard-Konsole. Aufgrund der Zusatzperformance ließe sich "unsere Vision einer üppigen, pulsierenden, lebendigen Welt" noch besser realisieren. Nun zu den technischen Details: Auf gewöhnlichen Full-HD-Fernsehern soll Horizon: Zero Dawn dank Supersampling "glattere Ränder - so gut wie keine Treppeneffekte und ein viel stabileres Bild" bieten. Die interne, später auf 1080p herunterskalierte, Auflösung liegt bei "knapp 4K". Außerdem werden an Grafik-Features Shadow-Maps und hochwertigere Anisotropische Filterung zum Einsatz kommen.

Wer bereits einen 4K-TV sein Eigen nennt, kann Horizon: Zero Dawn im 2160p-"Schachbrettmuster" (Checkerboard Resolution) genießen. Das liegt unter der nativen Auflösung, soll aber dennoch für eine "unglaublich gute" Optik sorgen. Spieler würden "eine Unmenge feiner Details feststellen", verspricht van der Leeuw. Ebenfalls unterstützt wird High Dynamic Range. HDR, wie dieses Feature üblicherweise abgekürzt wird, soll "strahlendere und tiefere Farben, mehr Kontrast und mehr Leuchtkraft" ermöglichen. Die Vorteile seien "wirklich überwältigend". Weitere News und Infos zur PS4 Pro und zu Horizon: Zero Dawn findet ihr auf den entsprechenden Themenseiten.

