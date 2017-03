Wer in Horizon: Zero Dawn die Platin-Trophäe einsackt, darf sich auf ein Geschenk von Sony freuen: Als Gratulation für die erspielte Leistung erhalten alle Platin-Jäger ein kostenloses Theme, mit dem sich der Dashboard-Hintergrund der PlayStation 4 verzieren lässt. Auf Reddit.com veröffentlichte Screenshots zeigen das Motiv - die Bilder findet ihr in der angehängten Galerie. Um ein dynamisches Theme mit Spielmusik handelt es sich übrigens nicht. "Aber das Motiv ändert sich, wenn man zwischen den oberen und unteren Menüs der PS4 wechselt", schreibt ein Spieler, der das Theme für Horizon: Zero Dawn bereits erhalten hat.

Im auf Reddit erstellten Thread macht sich allerdings auch Verwunderung breit. Denn: Manche Spieler haben das Wallpaper nicht erhalten, obwohl sie die Platin-Trophäe in Horizon: Zero Dawn freigespielt haben. Jene Anwender sollten sicherstellen, dass sie Sony in ihren PSN-Account-Einstellungen die Erlaubnis erteilen, Werbemails an eure hinterlegte E-Mail-Adresse verschicken zu dürfen. Danach solltet ihr eine E-Mail mit dem Voucher-Code erhalten, der den Download des kostenlosen Themes für Horizon: Zero Dawn ermöglicht.

Allerdings, so berichten Spieler weiter, scheint Sony die E-Mails mit den Keys in unregelmäßigen Abständen zu verschicken. Während manche teils Wochen oder Monate auf die Codes warten müssen, berichten andere, dass sie die entsprechende E-Mail kurz nach dem Freischalten einer Platin-Trophäe erhalten haben - als Beispiel wird unter anderem das Action-Rollenspiel Bloodborne für PlayStation 4 genannt. Ihr solltet also euer E-Mail-Postfach im Auge behalten, solltet ihr die Platin in Horizon: Zero Dawn freigespielt haben und auf euren Code für das Wallpaper warten.