Horizon: Zero Dawn: beeindruckende Fotomodus-Schnappschüsse

Seit gestern ist Horizon: Zero Dawn exklusiv für Sonys PlayStation 4 erhältlich - und wie aus zahlreichen positiven Kritiken zum Spiel hervorgeht, besticht das Werk unter anderem durch eine beeindruckende grafische Präsentation. Da freut es doch, dass das Spiel wie viele moderne Titel mit einem integrierten Fotomodus daherkommt, der dazu einlädt, während oder zwischen der epischen Abenteuer einmal innezuhalten, und einen Schnappschuss der Landschaft, ihrer Bewohner oder der Heldin Aloy einzufangen. Und das haben Spieler auch bereits fleißig getan: Es folgt eine kleine Auswahl besonders schöner Fankreationen. Der bekannte Naughty-Dog-Autor Neil Druckmann macht den Anfang:



Der Reddit-Nutzer "iGeekMode" teilte einige Screenshots in imposanter 4K-Auflösung:



Der Twitter-Nutzer "Horizon Zero Chris" hat sich derweil offenbar unter anderem ein Truthahn-Rennen erlaubt:



"Ravuf" hat schließlich auf imgur eine sehr umfangreiche Galerie sehenswerter Landschaftsaufnahmen veröffentlicht. Durchklicken lohnt sich!



Der Fotomodus von Horizon: Zero Dawn bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Neben bereits häufig gesehenen Optionen wie Kamerawinkel, Helligkeit, Rauschen, Farbfilter und Tiefenunschärfe, bietet das Spiel sogar die Möglichkeit, die Tageszeit für das perfekte Foto zu regeln. Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten, Bilder, Trailer, weitere Fankreationen und mehr haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zu Horizon: Zero Dawn im Blick.

