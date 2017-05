Horizon: Zero Dawn - Entwickler erklären Entstehung der Jägerloge-Questreihe

Das Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn begeistert Spieler nicht nur mit seiner spannenden Hauptgeschichte. Es bietet auch zahlreiche interessante Nebenhandlungen. Eine davon dreht sich um die Jägerloge von Meridian und der Jagd nach dem legendären Rotschlund. Im offiziellen Playstation-Blog gaben die Entwickler von Guerrilla Games nun einen Einblick in die Entstehung der Questreihe. Die Wurzeln der Handlung um Rotschlund reichen bis in die frühe Entwicklungsphase des Spiels zurück. Damals entschied sich ein Grafiker in einer Konzeptzeichung ein Gebäude in Meridian zu entwerfen, in dem der Körper eines Donnerkiefers aufgestellt ist.

"Ich war sofort begeistert davon, wie cool das aussah", erklärt Lead Quest Designer David Ford, der darauf hin erste Ideen für eine Questreihe über eine Art Jägergilde entwickelte. Zusammen mit dem Lead Writer Ben McCaw wurde die Idee in der Folge immer weiter ausgebaut. Dabei bot die Geschichte auch die Gelegenheit mit Talanah einer Charakter unterzubringen, der bereits mit dem ersten Prototypen des Spiels entworfen wurde.

Das originale Designkonzept für das Innere der Jägerloge. Quelle: Sony "Wir wollten uns bis zu diesem legendären Donnerkiefer hocharbeiten, den die Menschen schon seit Jahren jagen und der durch Glück und Stärke bisher jeden getötet hat", beschreibt es David Ford. Der Lead Machine Designer Dennis Zopfi fügt hinzu: " Da Aloy so unglaublich wendig ist, versucht der Spieler die meiste Zeit über, sich von den Maschinen fernzuhalten, während die Maschinen versuchen, näher an sie heranzukommen". Der Donnerkiefer sei jedoch auf alle Entfernungen ein ernst zu nehmender Gegner.

In Person von Ahsis, dem Anführer der Jägerloge, nutzten die Entwickler die Questreihe außerdem um die Spaltung innerhalb der Carja-Gesellschaft deutlich zu machen. "Er ist nicht böse, nur voller Vorurteile, sehr eitel und bereit, alles zu tun, um seine Stellung an der Spitze der Organisation zu wahren. In den frühen Planungsphasen dieser Questlinie sollte diese Organisation von einem Idioten angeführt werden, und ihr arbeitet mit jemandem zusammen, der ihn stürzen und sich selbst als gütigeren und gerechteren Anführer einsetzen will", erklärt Ford weiter.

Als es dann schließlich zur Jagd nach Rotschlund kommt, zu dem sich sowohl Ahsis als auch Talanah ein Wettrennen liefern, nutzen die Entwickler verschiedene Techniken, um dem Spieler ein Gefühl der Eile zu vermitteln. Dazu gehören die zuvor aufgebaute Beziehung Aloys zu Talanah und der Drang dem mit Vorurteilen behafteten Anführer zuvorzukommen. "Dann ist da noch die Musik und der buchstäbliche Pfad der Zerstörung, den Rotschlund im Dschungel hinterlassen hat, umgeknickte Bäume, zertrampelte Pflanzen, zerschmetterte Felsen."

Die finale Version im Spiel. Quelle: Sony Um den legendären Status dieses einzigartigen Donnerkiefers zu unterstreichen, ist seine Panzerung durchlöchert, Speere ragen aus seinem Körper und zeugen von früheren Versuchen das Biest zur Strecke zu bringen. Beim Kampf gegen Rotschlund wollten die Entwickler ganz sicher gehen, dass der Spieler den Erfolg des Kills verspürt und dieser nicht von Talanah eingeheimst wird. "Wir verringern den Schaden, den sie Rotschlund zufügen kann, wenn dessen Gesundheit sinkt. So richtet Talanah schließlich gar nichts mehr gegen ihn aus und nimmt euch damit nicht mehr die ganze Arbeit und auch den Spaß ab", erklärt der Lead Quest Designer.

Abgesehen von mehr Lebenspunkten verhält sich Rotschlund wie jeder andere Donnerkiefer. Die Effekte, die ihn zu einem besonderen Gegner machen, sind ein Placeboeffekt und eine Mischung aus Dringlichkeit, Handlungsbogen und dem Schauplatz des Kampfes auf einer offenen Lichtung. "Diese Maschine demonstriert hervorragend, wie eng Geschichte, Umgebungsdesign und Kampf bei Horizon: Zero Dawn miteinander verwoben sind, ein bedeutsamer, anspruchsvoller Kampf, der euch das Gefühl gibt, der beste Maschinenjäger von allen zu sein."

Quelle: Playstation-Blog