Horizon: Zero Dawn The Frozen Wilds - Deutscher Preis bekannt - Rabatt für PS-Plus-Mitglieder

Guerrilla Games und Sony stellen anlässlich der E3 2017 die erste Erweiterung für Horizon: Zero Dawn vor - The Frozen Wilds soll noch in diesem Jahr erscheinen. Zwar nannten bisher weder Publisher noch Entwicklerstudio einen konkreten Release-Termin. Fans können den DLC aber schon jetzt im PlayStation Store vorbestellen. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits die US-Produktseite im Online-Shop der PS4 online ging, ist nun auch die deutsche an der Reihe: Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds lässt sich für 19,99 Euro kaufen.

Mitglieder von PlayStation Plus profitieren von einem zusätzlichen Rabatt. Sie laden den Zusatzinhalt für den Action-Rollenspiel-Hit zum Preis von 17,99 Euro herunter. Wer den Zusatzinhalt im PlayStation Store vorbestellt, erhält einen exklusiven Avatar für Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds.

Im DLC für Horizon: Zero Dawn verschlägt es die Heldin Aloy jenseits der Berge im Norden ins Grenzland des Banuk-Stammes. "Jetzt birgt diese gefrorene Wildnis eine neue Bedrohung und ein neues Rätsel für Aloy - eines, das zu lösen sie entschlossen ist", schreibt Sony auf der Produktseite zu Horizon: Zero Dawn im PlayStation Store. Spieler dürfen sich auf neue Handlungsstränge, Charaktere und Maschinengegner freuen. Den Debüt-Trailer zu The Frozen Wilds haben wir nachfolgend eingebunden. Auf unserer Themenseite zu Horizon: Zero Dawn halten wir euch künftig mit weiteren Infos auf dem Laufenden.