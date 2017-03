Horizon: Zero Dawn ​räumt in den deutschen PS4-Charts kräftig ab

Die deutschen PS4-Charts haben einen neuen Spitzenreiter: Horizon: Zero Dawn klettert in der Release-Woche auf den ersten Platz. Mehr noch: Das von Guerrilla Games entwickelte Action-Rollenspiel landet mit drei verschiedenen Versionen in den Top 5 der PS4-Hitliste, wie aktuelle Erhebungen der Marktforscher von GfK Entertainment ergeben haben. Die Standard-Variante übernimmt die Spitze, während Special und Collector's Edition die zweite beziehungsweise vierte Stelle belegen. Der Vorwochensieger For Honor liegt in der aktuellen Woche auf dem dritten Platz der deutschen PS4-Charts.

Das Abenteuer The Walking Dead - The Telltale Series: Neuland schlurft auf dem siebten Rang in die PS4-Hitliste. Auf der Xbox One steigt das Abenteuer auf dem achten Platz neu ein. Der Survival-Horror Dead Rising 4 (Standard Edition) bricht sich an dritter Stelle der Xbox One-Tabelle Bahn. Gegen den erneuten Spitzenreiter Halo Wars 2 (Standard Edition) können die Untoten allerdings nichts ausrichten.

Höchster PC-Neuzugang ist das Rollenspiel Torment: Tides of Numenera in der Day One Edition auf Rang sechs. Den ersten Platz besetzt erneut Die Sims 4. Auf der PlayStation 3 dominiert weiterhin der Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops 2, auf Xbox 360 der Indie-Hit Minecraft. Mario Kart düst hingegen auf der Wii auf der ersten Position über die Ziellinie. Daten für die seit dem 3. März erhältliche Nintendo Switch liegen noch nicht vor. Verkaufszahlen zu den einzelnen Spielen sind nicht bekannt.