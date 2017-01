Horizon: Zero Dawn - ​Action-Rollenspiel erreicht Goldstatus - Release am 1. März

Horizon: Zero Dawn erreicht den Gold-Status. Wie die Entwickler von Guerrilla Games über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigen, sind die Hauptarbeiten am vielversprechenden Action-Rollenspiel abgeschlossen. Horizon: Zero Dawn dürfte sich somit auf dem Weg ins Presswerk befinden - und anschließend zu den Händlern in aller Welt. Der Release des exklusiv für PlayStation 4 erscheinenden Rollenspiels ist für den 1. März 2017 geplant.

Vor kurzem hatten wir die Möglichkeit, Horizon: Zero Dawn bei den Entwicklern von Guerrilla Games anzuspielen. In unserer großen Vorschau erfahrt ihr, wie sich der womöglich größte Sony-Titel des Jahres spielt. Redakteur Christian Dörre, der Horizon: Zero Dawn spielen konnte, schreibt: "Technisch hat Horizon noch ein paar Problemchen, die hoffentlich bis zum Release ausgebügelt werden, doch in Sachen Atmosphäre, Story, Spielwelt und Gameplay wird der PS4-Exklusivtitel wahrscheinlich sogar noch besser als ich mir erhofft habe. Guerrilla Games bindet einen direkt emotional an die Charaktere und nutzt sein innovatives Setting, um allerhand Mysterien in die Story einfließen zu lassen."

Viele weitere Eindrücke zu Story, Spielwelt und Gameplay lest ihr in der Horizon: Zero Dawn-Vorschau. Zuletzt kündigte Sony übrigens ein PS4-Bundle zum Action-Rollenspiel an. Das Spielepaket enthält neben Horizon Zero Dawn auf Blu-ray eine PlayStation 4 Slim mit 1-Terabyte-Festplatte. Zudem liegen dem Bundle zwei DualShock-4-Controller bei.

#HorizonZeroDawn has gone Gold! I'm so proud of team @guerrilla for embracing this bold new adventure with so much courage and resilience. pic.twitter.com/azP1j9jhqV — hermen (@hermenhulst) January 31, 2017