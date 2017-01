Blackbird Interactive: Homeworld-Entwickler deutet neues Projekt an

Blackbird Interactive (Homeworld: Deserts of Kharak) arbeitet sehr wahrscheinlich an einem neuen Titel. Auf Facebook veröffentlichte das kanadische Studio kommentarlos - wenn man von den obligatorischen Neujahrsgrüßen absieht - drei Teaser-Bilder veröffentlicht, die ihr nun auch in unserer Galerie weiter unten findet. Darauf sind futuristische Jets zu sehen, unter anderem beim Tankvorgang. Möglicherweise plant Blackbird Interactive also eine Ankündigung in absehbarer Zeit.

In der Kommentarspalte zum Facebook-Beitrag wird natürlich bereits munter spekuliert. Viele hoffen auf einen Nachfolger zum oben bereits erwähnten Weltraumstrategiespiel Homeworld: Deserts of Kharak. Dieses bislang letzte Projekt von Blackbird Interactive ist inzwischen vor ziemlich genau einem Jahr erschienen. Seitdem folgten lediglich noch einige DLCs. Unseren Test zu Homeworld: Deserts of Kharak könnt ihr unter dem Link nachlesen. Was denkt ihr, werkelt Blackbird Interactive tatsächlich an einem weiteren Homeworld-Teil werkelt, oder handelt es sich um etwas völlig anderes? Teilt uns eure Meinung per Kommentarfunktion mir!

Quelle: Facebook