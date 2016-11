Homefront: The Revolution war nicht der Erfolg, den sich Publisher Deep Silver erhofft hatte. Die Verkaufszahlen konnten die Erwartungen laut Marketing-Manager Paul Nicholls nicht erfüllen. Daraus habe das Unternehmen einige Lehren gezogen.

Laut Paul Nicholls hätten die Entwicklungsarbeiten am Shooter noch einige Zeit andauern sollen. Das Spiel sei zu früh veröffentlicht worden. Denn durch die Updates und Patches und das darauf folgende Feedback der Spieler hätte man bemerkt, dass Homefront: The Revolution eigentlich ein richtig gutes Spiel sei, das seine Qualitäten aber erst im gepatchten Zustand zeigen konnte. Der Markt heutzutage würde zeigen, dass vor allem die Qualität eines Spiels ausschlaggebend ist. Das Releasedatum und der Zustand eines Spiels seien entscheidend. Die größte Lehre, die man aus dem Launch des Shooters gezogen habe, sei die des richtigen Timings gewesen.

Homefront: The Revolution hat eine sehr holprige Entwicklung hinter sich. 2013 kaufte Crytek die Markenrechte von THQ, nur um sie ein jahr später aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten an Deep Silver zu verkaufen. Dort übergab man die Entwicklung an Dampbuster, die das bereits begonnene Spiel zu Ende entwickeln durften. Das Entwicklerstudio entschuldigte sich sogar offiziell bei den Spielern für diesen ungünstigen Entwicklungsprozess des Shooters.

Quelle: Gamespot