Microsoft Holo Lens: Frische Videoszenen der AR-Brille zum Europa-Release

15.10.2016 um 14:15 Uhr Neues Video: Demnächst will Microsoft auch europäische Kunden mit der Holo Lens bedienen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung ankündigte. Ab sofort können bereits Vorbestellungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland getätigt werden, die Auslieferung beginnt ab November.

