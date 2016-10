HoloLens - Xbox Chef über AR-Spiele: "Alles verläuft glänzend"

Virtuelle Realitäten sind auf dem Vormarsch - mit der Augmented-Reality-Brille Hololens beschreitet Microsoft jedoch schon deutlich andere Wege als etwa Konkurrent Sony, der in der vergangenen Woche seine hauseigene PlayStation VR veröffentlichte. Mit der Hololens, die mit saftigen Preisen zu Buche schlagen und damit ohnehin für Endverbraucher außerhalb der Konkurrenz laufen wird, verspricht Microsoft eine Vermischung der virtuellen und echten Welt, die im Gegensatz zur derzeitigen VR-Technik keine räumlichen Beschränkungen aufweisen soll. Im Interview mit dem japanischen Gaming-Magazin Famitsu zeigte sich Xbox-Chef Phil Spencer nun absolut zufrieden mit der Hololens und beteuerte auf die Frage, ob es auch viele spielbare Erfahrungen auf dem Gerät geben werde:

"Oh, absolut, im Hintergrund gibt es viele Gespräche über Videospiele in AR. VR erlaubt dir zwar, eine virtuelle Welt zu betreten, allerdings nur innerhalb eines bestimmten Raumes. AR baut allerdings weiter darauf auf und verwischt die Grenzen zwischen Realität und der virtuellen Welt. Das klingt beängstigend, zeigt aber nur, wie viel da möglich ist. Wir können derzeit nicht ins Detail gehen, aber wir können versichern, dass im derzeitigen Stadium alles glänzend verläuft", so Spencer. Wie die Hololens-Erfahrung in der Praxis ausfallen wird, erleben Geschäftskunden ab 30. November 2016, Privatnutzer müssen sich wohl noch bis Dezember gedulden. Für weitere Informationen zur Hololens besucht ihr unsere umfangreiche Themenseite.

Via WCCFTech