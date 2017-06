Microsoft HoloLens: Super Mario-Welt 1-1 in AR nachgebaut

Mithilfe einer Augmented Reality-Version der berühmten Welt 1-1 aus Super Mario Bros. können Spieler nun selbst in die Rolle des italienischen Klempners schlüpfen. Entwickler Abhishek Singh hat in den vergangenen Monaten an einer AR-Fassung des Levels für Microsofts HoloLens-Brille gearbeitet und kürzlich das Projekt abgeschlossen. Im Central Park in New York hat der Entwickler nun seine Kreation ausprobiert. In einem veröffentlichten Video können wir den Mix aus Realität und Spiel in Aktion ansehen.



Goombas, Röhren, ?-Blöcke und mehr werden dank HoloLens in der Realität angezeigt. Der tatsächliche Bildausschnitt für Abhishek Singh ist - aufgrund des kleinen Bildschirms vor dem Auge - nicht so groß, wie es im fertigen Video am Ende zu sehen ist. Trotzdem funktioniert das AR-Programm und das Tracking bereits sehr gut. Aus urheberrechtlichen Gründen wird der Entwickler das Spiel jedoch nicht offiziell veröffentlichen können. Die AR-Brille von Microsoft kann seit Ende des vergangenen Jahres in Deutschland für einen Standard-Preis von knapp 5.490 Euro gekauft werden. Weitere Meldungen zu HoloLens findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Eurogamer