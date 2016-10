HoloLens: ​So teuer wird HoloLens in Deutschland - Release bestätigt

Microsofts AR-Brille Hololens kommt nach Deutschland. Und das wird für Konsumenten nicht gerade billig. Normalverbraucher zahlen einen saftigen Preis. Satte 5.490 Euro werden hierzulande fällig. Für registrierte Entwickler gibt es einen immensen Preisnachlass. Kann man mit einem Nachweis eine solche Tätigkeit bestätigen, werden "nur" noch 3.300 Euro fällig. Immer noch ein immenser Betrag, auch wenn derartige Summen von Entwicklern natürlich einfacher gestemmt werden können als von Privatanwendern. Beide Versionen können ab sofort im Microsoft-Store vorbestellt werden. Am 30. November 2016 sollen die Geräte dann an die Geschäftskunden ausgeliefert werden. Normalverbraucher kommen erst im Dezember in den Genuss der teuren Hardware.

Die Markteinführung der Hololens wurde auch für Großbritannien, Irland, Frankreich, Neuseeland und Australien bestätigt. Die Hardware wird dort zeitgleich mit Europa auf den Markt kommen. Microsoft hat die AR-Brille bereits mehrfach auf Messen und Veranstaltungen gezeigt. Im Gegensatz zu Virtual Reality stellt die Augmented Reality-Brille Objekt in der echten Realität dar. Hinweise, Gegenstände und andere Einblendungen erscheinen dann in 3D direkt vor dem Benutzer. Unsere Kollegen von Golem haben die Hardware bereits ausprobiert und kommen zu dem Ergebnis: "Die Bildqualität der aktuellen Version ist gut, die Farben sind mittlerweile kräftig, obwohl der Nutzer durch sie durchschauen kann." Alle Infos zu Hololens lest ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Hololens-Themenseite.