Hitman - Trailer zur 1. Staffel: ​Agent 47 in Aktion - und eine Gummiente

17.01.2017 um 18:15 Uhr In diesem Trailer gibt's alles zu sehen, was Hitman auszeichnet: große Schauplätze, clevere Verkleidungen, ausgetüftelte Morde und ... eine Gummiente. In den Händen von Agent 47 wird schließlich so einiges zur tödlichen Waffe. Am 31. Januar erscheint die 1. Staffel von Hitman mit sämtlichen bisher veröffentlichten Episoden auf Dics im Handel - für PC, Xbox One und Playstation 4.

