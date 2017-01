Hitman Season 1: ​Leserumfrage - Wie schmeckten die Episoden-Häppchen?

Spiele im Episodenformat stellen bei Adventures inzwischen einen festen Genre-Bestandteil dar. Die "Telltale-Formel" mit ihren an TV-Formaten angelehnten Geschichten funktioniert bei Serien wie The Walking Dead, Batman und Co. bestens. Als Hersteller Square Enix diese Art der Vermarktung für die Agenten-Action-Reihe Hitman im letzten Jahr startete, waren viele Spieler jedoch skeptisch. Inzwischen sind die sechs einzeln veröffentlichten Episoden als Komplettpaket erhältlich, ab 31. Januar auch als klassische Retail-Version. Per Umfrage mit einigen hundert Teilnehmern erfuhren wir, wie das Häppchen-Menü ankam, was den Spielern gefiel und was sie störte.

Hat das Format überzeugt?

Gemessen an unserem Ergebnis lässt sich eine knappe Fifty-fifty-Haltung ablesen. 46 % der Teilnehmer werteten das Episoden-Prinzip für Hitman gut bis sehr gut. 43 % hingegen bewerteten die Scheibchentaktik als weniger bis gar nicht gut. Neutral werteten 11 % der Spieler. Große Übereinstimmung gab es bei den jeweiligen Begründungen zur Bewertung. So finden vor allem geduldige Spieler und Perfektionisten Gefallen daran, sich lange und intensiv mit einer Episodenmission zu beschäftigen.

Hitman: Leser-Fazit zur 1. Staffel Wie hat euch das Episodenformat für Hitman grundsätzlich gefallen? Teilnehmer: 294

Positiv wirken sich dabei der Sandbox-Charakter des jeweiligen Levels, die vielen Herausforderungen und die damit verbundenen Belohnungen sowie die zusätzlich verfügbaren Eskalations- und Community-Aufträge als auch die schwer zu meisternden Elusive-Targets aus. Das unterstreicht auch beispielsweise folgende User-Aussage: "Ich fand das Format besser als zunächst gedacht, denn wenn man eine Map sehr oft spielt, um möglichst viele Herausforderungen abzuschließen, kann man gut und gerne bis zu 20 Stunden damit verbringen. Danach brauche ich erst mal eine Pause vom Spiel, freue mich dann aber einen Monat später auf die neue Episode."

Als regelrechter Episodenprimus erwies sich in der Umfrage der italienische Schauplatz Sapienza. Hier lobten die Spieler vor allem das Design, das für ein Höchstmaß an Abwechslung sorgte. Interessanterweise haben sich trotz des inhaltlich überzeugenden Gameplays von Einzelepisoden dennoch gut zwei Drittel der befragten Spieler dafür entschieden, Hitman als Komplettpaket zu kaufen. Gegner des Episodenformats begründeten ihre ablehnende Haltung überwiegend damit, ein fertiges Produkt kaufen zu wollen, das sich am Stück durchspielen lässt.

Hitman: Leser-Fazit zur 1. Staffel Welche Episode hat euch am besten gefallen und warum? Teilnehmer: 294

PC-Version siegt, aber ...

Auch wenn Hitman als Multiplattformtitele rhältlich ist, entschieden sich 73 % der Befragten beim Kauf für die PC-Version. Zur PS4-Fassung griffen 23 %; die Xbox-One-Version bildet mit 4 % das Schlusslicht. Passend zum deutlichen PC-Vorsprung wollten wir wissen, wie gut die PC-Steuerung in Hitman bei den Spielern abgeschnitten hat. Das Ergebnis fiel dabei recht unterschiedlich aus. So bemängelten 34 % der Teilnehmer fehlende Hotkeys sowie die umständliche Karten- und Inventarbedienung. 34 % hingegen werteten die Maus-Tastatur-Steuerung als gelungen, während 32 % der Befragten Hitman ausschließlich mit Gamepad spielten.

Hitman: Leser-Fazit zur 1. Staffel Für welche Plattform habt ihr euch beim Kauf entschieden und warum? Teilnehmer: 294

Ähnlich unterschiedlich wie bei der Steuerung fallen auch die Meinungen zum optionalen Offline-Modus aus. Dieser krankte beispielsweise noch bis zum November-Patch von Hitman daran, dass freigeschaltete Features nur im Online-Modus benutzbar waren. Das wurde zum Glück behoben, aber die Inkompatibilität zwischen Online- und Offline-Spielständen besteht weiterhin. So sprechen sich 43 % der Befragten für ein uneingeschränktes Offline-Spielerlebnis aus. Für 13 % der Spieler ist der Offline-Modus nicht wichtig, für 31 % ist es egal. So lautet eine dafür typische Begründung etwa: "Die meiste Zeit, in der ich auf Steam spiele, bin ich ohnehin online, daher ist es mir persönlich gleichgültig." Auffällig ist, dass 13 % der Befragten gar nicht wussten, dass es überhaupt einen Offline-Modus in Hitman gibt.

Vermisst und gewünscht!

Was haben die Hitman-Spieler im Spielverlauf der ersten Staffel vermisst? Klarer Favorit ist hier der Waffenkoffer. Mit diesem praktischen Utensil ließ sich in den früheren Hitman-Spielen das Scharfschützengewehr auf elegante Art und Weise durch die Levels schleusen. In puncto Waffen und Gadgets gab es neben genannten Highlights wie etwa Armbrust, Elektro-Taser, Bolzenschussgerät und Mini-Gun auch zahlreiche Einzelwünsche, die durchaus ins Repertoire von Hitman gehören. So wünschten sich etliche Teilnehmer etwa das Dual-Silverballers-Pistolen-Paar aus Blood Money zurück. Auch fehlende Aufrüstmöglichkeiten für das bestehende Waffenarsenal stuften Umfrage-Teilnehmer als verbesserungswürdig ein.

Hitman: Leser-Fazit zur 1. Staffel Wie wichtig ist euch der Offline-Modus in Hitman? Teilnehmer: 294

Zum Schluss unserer Umfrage wollten wir natürlich auch wissen, was sich die Hitman-Fans für die schon angekündigte zweite Staffel wünschen. Auch wenn der Begriff "Staffel" auf die Beibehaltung des Formats verweist, wünschten sich dennoch rund 34 % der Befragten, das Spiel nicht länger in Episoden zu vermarkten. Da die bislang eher dünn und undurchsichtig präsentierte Story zu den Schwachpunkten der ersten Staffel zählt, steht der Ruf nach einer besseren Story ganz oben auf der Wunschliste der Befragten. Viele Teilnehmer schlugen auch interessante neue Schauplätze vor. Zu unseren Highlights zählen dabei: Münchner Oktoberfest, ein Vergnügungspark, Berlin, New York, Alaska, Hawaii sowie eine während einer Zugfahrt inszenierte Mission. Wir sind gespannt, ob die Entwickler bei Io Interactive einige dieser Ideen aufgreifen - so ein Maßbier-Unfall-Achievement hätte schon was!

Hitman: Leser-Fazit zur 1. Staffel Gibt es Waffen bzw. Gadgets aus der Spielreihe, die ihr im aktuellen Hitman vermisst? Teilnehmer: 294