Hitman: Weihnachts-Mission mit den Einbrechern aus "Kevin - Allein zu Haus"

15.12.2016 um 16:55 Uhr Das Entwicklerteam von Io-Interactive hat sich in der Weihnachts-Mission einen kleinen Scherz erlaubt. So ist Agent 47 in Paris auf der Jagd nach zwei Personen, die Geschenke von einer Party stehlen wollen. Dabei handelt es sich allerdings nicht einfach um irgendwelche Diebe, sondern um die beiden Einbrecher aus dem Film "Kevin - Allein zu Haus" aus dem Jahr 1991.