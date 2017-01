Hitman bald mit HDR: Screenshot zeigt Grafik-Vorteile

Hitman erhält eine HDR-Unterstützung auf PS4, PS4 Pro, Xbox One S und PC. Wie Publisher Square Enix mitteilt, steht das dafür benötigte Update am 31. Januar als Download bereit. Damit erscheint der Patch parallel zur Disc-Veröffentlichung des Stealth-Actionspiels. Programmierer Anders Wang Kristensen verspricht: "Stellt euch beispielsweise vor, wie Agent 47 in einem dunklen Raum steht und durch ein hell erleuchtetes Fenster blickt. Dank HDR erkennt man alle Details - nicht nur im Raum, sondern eben auch draußen. Ein anderes Extrembeispiel ist die Sonne: Ohne HDR können wir sie nicht heller als ein weißes Blatt aus Papier darstellen. Mit HDR wirkt sie jedoch viel strahlender und blendet den Spieler, wie im richtigen Leben." Einen Screenshot mit HDR-Grafik findet ihr oberhalb dieser Zeilen. Um HDR ausgeben zu können, benötigt ihr einen Fernseher oder Monitor, der diese Funktion unterstützt. Auf der PS4 Pro unterstützt Hitman außerdem eine 4K-Auflösung.

Hitman: Die Komplette erste Season erscheint am 31. Januar und enthält unter anderem die drei Bonus-Missionen "The Icon", "Auf Sand gebaut" sowie "Erdrutsch". Darüber hinaus sind der Original-Soundtrack mit der Musik aus dem Spiel und ein Making-Of-Video mit dabei. Letzteres zeigt die Entstehung von Hitman von seiner Ankündigung vor der E3 2015 bis hin zum Release. Käufer freuen sich außerdem über das Hitman Requiem Blood Money Pack mit dem weißen Anzug-Outfit aus Hitman: Blood Money, einer weißen Gummi-Ente und einer verchromten ICA-Pistole als digitale Inhalte. Die PS4-Version enthält sechs zusätzliche, exklusive Missionen mit dem Titel "Sarajevo Six". Hitman: Die komplette erste Season erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: Twitter