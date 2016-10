Hitman: Release-Termin & Teaser zum Season-Finale in Japan

Die sechste und letzte Episode der ersten Staffel von Hitman erscheint am 31. Oktober 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Dies gab Square Enix heute in einer Pressemitteilung bekannt. Die vorerst letzte Mission mit dem Titel "Situs Inversus" für Agent 47 findet im japanischen Hokkaido statt, wo er in einer Privatklinik zwei Zielpersonen ausfindig machen und ausschalten muss. Darüber hinaus wurde ein erster Teaser-Trailer zur sechsten Episode veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen könnt.

Hannes Seifert, Studio-Chef bei Io-Interactive sagt zur Veröffentlichung: "Hitman in digitalen Episoden zu veröffentlichen, war eine mutige Entscheidung. Denn dies hat die Art wie wir Spiele entwickeln fundamental verändert. Ich möchte ein dickes Dankeschön an die Spieler aussprechen, denn sie haben diesen Erfolg erst möglich gemacht. Gemeinsam haben wir die größten und komplexesten Schauplätze aller Hitman-Spieler erschaffen und jede Woche seit dem Release neue Live-Inhalte hinzugefügt. Und auch wenn wir nun die erste Season beenden, ist die nur der Anfang für unsere immer größer werdende Welt der Assassine."

Vor wenigen Wochen hat Square Enix bereits angekündigt, dass am 31. Januar 2017 eine Box-Version von Hitman für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Das Paket wird alle sechs Schauplätze, Herausforderungen und zusätzliche Inhalte bieten. Weitere Meldungen zu Hitman findet Ihr auf unserer Themenseite.