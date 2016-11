Hitman: November-Update erscheint heute - über 13 GB auf Xbox One

Square Enix und IO Interactive veröffentlichen noch heute das November-Update für Hitman (Patch 1.7). Der Download ist auf PC und PS4 lediglich etwa 2 Gigabyte groß. Auf Xbox One sind es hingegen satte 13,6 GB: Wie sich diese Diskrepanz ergibt, geht aus den Patch Notes nicht hervor. Eine vielfach gewünschte Neuerung ist das Offline-Profil. Freigeschaltete Gegenstände werden nun auch lokal gespeichert und können damit auch ohne bestehende Internetverbindung verwendet werden.

Daneben fixt das November-Update für Hitman zahlreiche Bugs in allen Episoden, verbessert die Stabilität und ergänzt einige Komfortfunktionen. Für die nahe Zukunft sind weitere kostenlose Updates geplant. im Dezember wird beispielsweise der fehlerhafte Pull-an-Enemy-Move repariert. Wenn Agent 47 einen Gegner, von unten hängend, beispielsweise über eine Balustrade zieht, erregt er keinerlei Aufmerksamkeit bei NPCs, was so natürlich nicht gewollt ist. Das komplette Changelog findet ihr unter dem Quellenlink. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test gibt's auf der Themenseite zu Hitman.

Quelle: Hitman.com