Hitman: Episodenformat überzeugt? Leser-Umfrage zur 1. Staffel

Als Square Enix bekannt gab, Hitman in einzelnen Episoden veröffentlichten zu wollen, hagelte es von den Fans kübelweise Kritik. Ungeachtet dessen hielt der Publisher an dem Preismodell fest. Einen Grund, diese Entscheidung zu bereuen, hat das Unternehmen rückblickend betrachtet wohl nicht. Denn der Proteststurm klang nach Veröffentlichung der Episoden ab. Die qualitative Umsetzung der Missionen von Agent 47 hat viele Kritiker überzeugt, so scheint es jedenfalls. Da die erste Staffel zum Jahresende beendet wurde, möchten wir nun eure Meinung wissen. Nehmt an unserer nachfolgend eingebetteten Leser-Umfrage teil und teilt uns unter anderem mit, was ihr rückblickend über das Episodenformat denkt und welche Wünsche ihr für die Fortsetzung habt.

Von Max Falkenstern

Redakteur

Max Falkenstern stieg im Juli 2012 als Online-Redakteur für pcgames.de ein und ist aktuell als Social Media Manager tätig. Er schätzt Dark Souls, schmackhaftes Essen und gute Unterhaltungen mit Freunden. Fehlt etwas im Artikel?