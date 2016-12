Publisher Square Enix sowie das Entwicklerteam von Io-Interactive haben heute bekannt gegeben, dass am 13. Dezember 2016 eine exklusive, weihnachtliche Mission zum kostenlosen Download für PC, PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen wird. Dabei handelt es sich um den Auftrag "Geschenkdiebe", der in Paris stattfinden wird. Die bekannte Modenschau wurde extra mit weihnachtlichen Elementen wie Lichterketten und Weihnachtsbäumen überarbeitet, um eine festliche Atmosphäre zu erzeugen. Zwei Diebe wollen jedoch die Geschenke klauen. In der Rolle des Agent 47 ist es nun die Aufgabe des Spielers die beiden Diebe bei ihrem Vorhaben zu stoppen. Das Entwicklerstudio betont, dass eine Glocke die Ankunft eines speziellen Gastes ankündigt, dessen Kostüm für die Mission sehr hilfreich sein kann. Einen passenden Trailer - den ihr unterhalb dieser Meldung ansehen könnt - zur weihnachtlichen Mission wurde ebenfalls veröffentlicht.

Io-Interactive möchte mit dem kostenlosen Update die Spieler dazu ermutigen für den World Cancer Research Fund zu spenden. Hannes Seifert, Studio-Chef von Io-Interactive sagt dazu: "Krebs ist eine Krankheit, die jeden auf die ein oder andere Weise betrifft, und wir wollen dabei helfen, dass die Forschung mehr Spendengelder einsammeln kann. Wir unterstützen den World Cancer Research Fund, indem wir unterhaltsame, kostenlose Weihnachts-Inhalte an die Hitman-Spieler verteilen und sie darum bitten, für die gute Sache zu spenden." Weitere Meldungen und Videos zu Hitman findet Ihr auf unserer Themenseite.