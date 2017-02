Hitman: Jetzt auch als Boxversion mit allen Episoden erhältlich

Hitman ist ab sofort auch im Einzelhandel als Boxversion in einem "hochwertigen" Steelbook erhältlich. Enthalten sind zunächst natürlich alle, bislang nur in digitaler Form erhältlichen, fünf Episoden (Italien, Marokko, Thailand, USA, Japan) und der Prolog (Frankreich). Hinzu kommen die drei Bonus-Missionen The Icon, Auf Sand gebaut und Erdrutsch. Außerdem liegen der Verpackung der Soundtrack, ein Making-of-Video und der DLC HIitman Requiem Blood Money Pack bei. Alle Käufer erhalten zudem Zugriff auf sämtliche kommenden Elusive Targets.

Insgesamt soll Hitman somit Unterhaltung für "über 100 Stunden" bieten. Der Preis für das Komplettpaket liegt bei 49,99 Euro für alle Plattformen (PC, PS4, Xbox One). In Hitman übernimmt der Spieler die Rolle des glatzköpfigen Auftragskillers Agent 47 und muss an den oben genannten Schauplätze mächtige Zielpersonen ausschalten. Bedachtes Vorgehen ist hierbei Pflicht. Mit Rambo-Methoden ist in Hitman kein Blumentopf zu gewinnen. Viele weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie üblich auf unserer umfangreichen Themenseite zu Hitman. Direkt im Anschluss gibt's noch den offiziellen Disc-Launch-Trailer.