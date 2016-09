Brace Yourselves: "Middle-Earth 6-Film Collection" is coming! 

Aktuelle Änderungen hervorheben

One collector's set to rule them all: Noch Ende diesen Jahres erscheint mit der "Middle-Earth 6-Film Collection" eine limitierte Sammlerbox, die Peter Jacksons sechs epischen Fantasyabenteuer nach den Büchern des britischen Schriftstellers und Philologen J. R. R. Tolkien in sich vereint. Entertainment Weekly hat ein exklusives Video veröffentlicht, in dem Merry-Darsteller Dominic Monaghan die phantastische "Middle-Earth Limited Collector's Edition" präsentiert.



Wir fassen zusammen: Die Sammlerbox...

umfasst stolze 30 Discs (Blu-rays mit den Special Extended Editions bzw. dem Extended Director's Cut aller "Herr der Ringe"- und "Der Hobbit"-Teilen + Gesamte Bonusausstattung der vorherigen Heimkino-Veröffentlichungen der sechs Filme + die Digital HD-Fassung sowohl der Kinofassung als auch der erweiterten Fassung aller Filme),

die in Kunstlederbüchern daherkommen,

welche wiederum in einem Regal nach hobbittypischem Design verstaut werden können.

enthält ein Artbook mit den Konzeptzeichnungen der beiden Buchillustratoren John Howes und Alan Lee sowie Daniel Reeve, das als 100-seitige Nachbildung des Roten Buches der Westmark daherkommt

sowie 2 Karten von Mittelerde

und 2 Reproduktionen originaler Aquarellzeichnungen von Howes und Lee.

Der Traum eines jeden Mittelerde-Fans! Doch ein Blick auf den Preis der wirklich schnieken Sammlerbox dämpft die Euphorie erheblich: "You Shall Not Pass!" schreibt einer von vielen ungläubigen Kunde, die beim Versandhändler Amazon sehen, dass die "Middle-Earth Limited Collector's Edition" mit unglaublichen $ 799,- (aktuell $ 719,-) gelistet ist. Ein Preis, der berechtigterweise kritisiert wird, denn wirklich Neues, etwa in Form von bisher unveröffentlichten Extras, bietet die Edition nicht. Personen, die bereits im Besitz der Extended Editions sind, würden demnach rund $ 800,- nur für ein Regal und anderen Schnickschnack wie ein Artbook, Poster und Karten bezahlen. Die 3D-Blu-rays der "Hobbit"-Trilogie sind dabei offensichtlich genauso wenig enthalten wie die Kinofassungen aller Filme (nur als Digital-HD!). Fazit: Schöne Idee, aber viel zu überteuert für das, was letztendlich geboten wird.

Auf den US-Heimkinomarkt kommen soll die Sammleredition am 1. November 2016, bei Amazon ist sie bereits ab dem 4. Oktober erhältlich. Zudem solle eine "Middle-Earth 6-Film Collection" mit den Kinofassungen für $ 68.99,- (Blu-ray) bzw. $35.99,- (DVD) erscheinen. Bei Collider findet ihr die entsprechende Pressemeldung zum Erscheinen und ausführliche Beschreibung aller Inhalte der "Middle-Earth Limited Collector's Edition". Ob die Box den Sprung über den großen Teich schafft, ist noch nicht bekannt.