Hellboy: Reboot angekündigt, Stranger-Things-Star übernimmt Hauptrolle

Fans der Hellboy-Filmreihe warteten Jahre auf eine Fortsetzung und damit auf einen Abschluss der Trilogie. Daraus wird aber nichts, das gab Regisseur Guillermo del Toro vor kurzem bekannt.

Das heißt aber nicht, dass wir Hellboy gar nicht mehr auf der Kinoleinwand sehen werden. Denn Mike Mignola, Erfinder der Hellboy-Comics, erklärte via Facebook, dass sich derzeit ein Reboot der Filmreihe in Arbeit befinden würde. Dieses soll heftiger ausfallen als die bisherigen Teile. Man strebt ein sogenanntes R-Rating, also ein Alterseinstufung für Erwachsene, an.

Das Reboot wird allerdings ohne Schauspieler Ron Perlman und auch ohne Regisseur Guillermo del Toro auskommen, welche beide an den bisherigen Teilen beteiligt waren. In die Rolle des Hellboy wird dieses Mal David Harbour schlüpfen, der manchem vielleicht als Polizeichef Jim Hopper aus der Serie Stranger Things bekannt sein könnte. Als Regisseur wurde bereits Neil Marshall (The Descent, Game of Thrones) verpflichtet.

Der Arbeitstitel des Films lautet Hellboy: Rise of the Blood Queen. Mike Mignola ist selbst am Drehbuch beteiligt. Alle Beteiligten befinden sich momentan mit dem Filmstudio Millennium Pictures in Verhandlungen. Weitere Details zum neuen Hellboy-Film sollen bald folgen.

Quelle: Polygon