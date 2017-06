Am 8. August wird das hochinteressante Actionspiel Hellblade: Senua's Sacrifice für Playstation 4 und auch über Steam für PC erscheinen.

In der Rolle der keltischen Kriegerin Senua befindet ihr euch auf einem geheimnisvollen Trip durch die Unterwelt der Wikingermythologie, Hel. Senua ist traumatisiert und hat mit psychischen Problemen zu kämpfen, was sich immer wieder im Spiel zeigt und ein Teil der Gameplay-Erfahrung ist. Da dies eine sehr große Rolle für die Story spielt, holten sich die Entwickler Rat von Neuropsychologen, um das Trauma von Senua auch richtig umsetzen zu können. Das Team verspricht eine ganz besondere Spielerfahrung, was man auch schon an bisherigen Trailern sehen konnte.

Bereits jetzt ist möglich, das Actionspiel vorzubestellen - sowohl für PC als auch für Playstation 4. Ab dem 8. August könnt ihr dann selbst das Abenteuer erleben, in dem sich Senua in Hellblade: Senua's Sacrifice ihren inneren Dämonen stellen muss. Vermutlich werden wir auf der E3 mehr zum Spiel zu sehen bekommen.

Quelle: Playstation Blog