Hellblade: Senua's Sacrifice - Release auf 2017 verschoben

Hellblade: Senua's Sacrifice erscheint nicht mehr in diesem Jahr. Eine sonderlich große Überraschung stellt das natürlich nicht mehr dar. Schließlich befinden wir uns bereits im Dezember. Als neuen Release-Zeitraum gibt Entwickler Ninja Theory lediglich ungenau "2017" an. In einem neuen Video - am Ende dieser Meldung zu finden - werden die drei wichtigsten Gründe für die Verschiebung genannt: Die Macher mussten zunächst die Einstellung eines unbekannten Projekts verdauen, in das natürlich auch Arbeitszeit floss. Dann wollte man sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Performance-Capturing auf ein ganz neues Level zu heben. Und letztendlich sei man mit den Arbeiten an Hellblade: Senua's Sacrifice einfach nicht so schnell vorangekommen wie gedacht.

Hellblade: Senua's Sacrifice ist ausschließlich für PC und PS4 in der Mache. Über mögliche Pro-Optimierungen ist noch nichts bekannt. Eine Fassung für Microsofts Xbox One ist unverändert nicht geplant. Den technischen Unterbau für die jetzt schon sehenswerte Grafik liefert einmal mehr Epics Unreal Engine 4. Vielleicht noch interessanter als Optik und auch Gameplay ist Protagonistin Senua. Die Heldin des Spiels leidet unter einer schweren Psychose, was dazu führen kann, dass (Spiel-)Realität und Einbildung verschwimmen. Ninja Theory verspricht, sich dem schwierigen Thema in ernsthafter Art und Weise annehmen zu wollen. Weitere News und Infos gibt's wie gewohnt auf der Themenseite zu Hellblade: Senua's Sacrifice.