Hellblade: Senua's Sacrifice - Ninja Theory stellt die Synchronsprecher vor (Video)

Ninja Theory hat das nächste Entwickler-Tagebuch zu Hellblade: Senua's Sacrifice veröffentlicht. In "The Faces Behind The Voices" werden die englischen Synchronsprecher des Actionspiels vorgestellt. Eine Lokalisierung in weitere Sprachen ist zweifelhaft. Dafür dürften dem britischen Indie-Entwickler sehr wahrscheinlich schlicht die Mittel fehlen. Nicht einmal deutsche Untertitel scheint Hellblade: Senua's Sacrifices nach derzeitigem Stand zu bieten. Auf der bereits geschalteten Steam-Produktseite heißt es in der entsprechenden Zeile jedenfalls: "Nicht unterstützt".

Hier muss das letzte Wort aber noch nicht gesprochen sein. Schließlich dürften bis zum Release von Hellblade: Senua's Sacrifice noch (mindestens) einige Monate ins Land ziehen. Einen endgültigen Veröffentlichungstermin gibt es nämlich nach wie vor nicht. Hellblade: Senua's Sacrifice ist nur für PC und PS4 in der Mache. Eine Umsetzung für weitere Plattformen, also Xbox One oder auch Nintendo Switch wird es nicht geben. Viele weitere News und Infos zum ungewöhnlichen Actionspiel der Heavenly-Sword- und Enslaved-Entwickler findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Hellblade: Senua's Sacrifice.