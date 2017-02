Im vergangenen Dezember 2016 veröffentlichte das Entwicklerteam von Blizzard zuletzt mit "Die Straßen von Gadgetzan" eine große Erweiterung für Hearthstone, die insgesamt 132 neue Karten mit sich brachte. Demnächst steht nun wieder ein Soloabenteuer auf dem Plan, das in den kommenden Monaten veröffentlicht werden wird. Möglicherweise hat die Synchronsprecherin Lani Minella nun bereits den Namen und einige Karten-Namen verraten. Der Reddit-Nutzer "Reidor" hat in ihrem Résumé den Eintrag "Hearthstone: Lost Secrets of Un'Goro" entdeckt - ein Titel der bislang noch nicht im Rahmen des Kartenspiels gefallen ist.

Darüber hinaus werden hierbei erste Namen von möglichen neuen Karten verraten - dazu gehören Crawler, Pteradactyl, Anklesaur, Hydra und Brontosaurus. Bereits in der Vergangenheit arbeitete Minella gemeinsam mit Blizzard Entertainment und ist für die Stimmen von Faceless Summoner, Twilight Geomancer, Ancient Shieldbearer, Imp Master und weiteren Karten verantwortlich. Blizzard hat den Leak bislang noch nicht kommentiert, weshalb es sich hier weiterhin um ein vorläufiges Gerücht handelt. Weitere Meldungen zu Hearthstone findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Reddit