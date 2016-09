Hearthstone: Neue Details zur Priester-Heldin Tyrande Wisperwind

In der vergangenen Woche veröffentlichte Blizzard ein neues Update für das Kartenspiel Hearthstone: Heroes of Warcraft, das neben verschiedenen Veränderungen am Spielmodus Arena auch die neue Priester-Heldin Tyrande Wisperwind mit einem entsprechenden Kartenrücken beinhaltete. Allerdings wurde die Heldin noch nicht veröffentlicht und kann nur im Rahmen einer kommenden und noch unangekündigten Werbeaktion erworben werden. Im Internet ist nun ein Video aufgetaucht, das einige Animationen sowie die englische Synchronisation von Tyrande Wisperwind präsentiert. Das entsprechende Material von Hearthpwn könnt Ihr euch hier ansehen:



Unter anderem nutzt Tyrande andere Interaktionen, wenn sie gegen den Druiden-Helden Malfurion im Duell steht. Zudem wurden weitere Sprüche von der kommenden Priester-Heldin entdeckt, die auf kommende Events schließen lassen. Dazu gehören das Braufest, der Nobelgarten, Halloween sowie der Valentinstag. Ein zusätzliches Emote mit den Worten "I will return shortly" ("Ich werde in Kürze zurückkehren") deutet auf ein kommendes Emote hin, das mitteilt, wenn man während einer Partie kurz abwesend ist. Weitere Details zur Werbeaktion wird Blizzard vermutlich in den kommenden Wochen bekannt geben.

Quelle: Hearthpwn