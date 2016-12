Creative Sound BlasterX H5 Tournament Edition - Headset mit Kopfhörer-Qualitäten

[FEATUREDRIGHTCOLUMN]Bei Spieler-Headsets beobachten wir seit geraumer Zeit einen gewissen Trend, insbesondere bei den mittelpreisigen Geräten um 100 bis 150 Euro: Viele der sonst so verbreiteten "Gaming-Features" wie LED-Beleuchtung, virtueller Surround-Sound, USB-Anschluss und ein kräftig verfärbtes Klangbild sucht man vergeblich. An deren Stelle treten Qualitäten, die man ansonsten eher bei Hifi-Kopfhörern findet: Ein ausgewogenes, angenehmes und detailliertes Klangbild mit vielen Reserven, eine sehr gute Verarbeitung, hoher Komfort und ein eher schlichtes Design ohne hippe Lichterorgel. Creatives Sound Blaster X H5 ist eines dieser Geräte und hat mit der Tournament Edition jüngst ein Update erfahren. Wir stellen Ihnen das etwas andere Spieler-Headset in diesem Artikel en détail vor.

Das Creative Sound BlasterX H5 Tournament Edition ist kein typischer Vertreter eines "Gaming"-Headsets. USB-Anschluss, bunt beleuchtete LED-Schriftzüge oder farbig blinkende Logos sucht man vergeblich. Statt kantigem Look im irritierend auffälligen Stealth-Design, mit dem sich wohl nur die furchtlose Jugend auf die Straße trauen würde, gibt sich das H5 eher klassisch gediegen. Der Sound einiger Spieler-Headsets erinnert aufgrund der häufig massiven Bassbetonung ein wenig an die brummige Subwooferwand in der Dorfdisko, die im übertragenden Sinne zwar lustig die Hosenbeine zum Flattern bringt, aber sämtliche feineren Details verschluckt. Das H5 klingt dagegen wie eine gut abgestimmte, weiträumig aufgestellte Stereo-Anlage. Das Creative-Headset ist zudem sehr sauber und stabil verarbeitet und außerdem angenehm leicht und bequem.

Creative Sound BlasterX H5 Tournament Edition - Überzeugendes Design mit behutsamen Änderungen

Wem das H5 bekannt vorkommt, liegt eventuell gleich in mehrfacher Hinsicht richtig. Zum einen ist die Tournament Edition eine behutsame Weiterentwicklung des bereits seit geraumer Zeit erhältlichen H5 ohne Namenszusatz, zum anderen greift das Headset einige Design-Features auf, die bei Audio-Fans starke Reminiszenzen auslösen dürften. So ähnelt die Aufhängung stark jener, die Kopfhörerspezialist Beyerdynamic bei einer Vielzahl ihrer beliebten, und teils schon Jahrzehnten im Sortiment befindlichen Geräte, nutzt. Auch das Bügeldesign und die Kabelführung erinnern frappierend an die DT- (ab 770 aufwärts) und Custom-One sowie Studio-Modelle des Herstellers. Das dies kein schlechtes Vorbild ist, brauchen wir besagten Audio-Fans wohl nicht zu erklären. Wir gehen an dieser Stelle aber gern ein wenig ins Detail.

Die ovalen Hörermuscheln sind 11 cm hoch und 8,5 cm breit. Die sehr weichen, anschmiegsamen Kunstlederpolster sind mit Memory-Foam gefüttert und bieten mit einer Tiefe von knapp unter 3 cm den Ohren reichlich Platz. Die Hörer selbst sind prinzipiell geschlossen, eine kleine Öffnung am oberen Rand lässt jedoch ein wenig Luftzirkulation zu, zudem dringen Geräusche minimal hindurch, komplett abschotten tut Sie das H5 Tournament Edition nicht, wenngleich die Isolation trotzdem noch sehr gut ausfällt. Die kleinen Öffnungen kommen offenbar auch dem Klang zugute, das Headset klingt sehr luftig und damit eher wie ein Kopfhörer mit offener Bauweise; kleben wir die Durchlässe ab, wandelt sich auch das Klangbild ein wenig. Im Inneren der Hörer und hinter den einfach zu wechselnden Polstern verbirgt sich jeweils ein großer 50-mm-Breitband-Treiber pro Seite. Diese wurden geschrägt verbaut, ein weiterer psychoakustischer Trick, um die Räumlichkeit eines Hörers zu verbessern. Die Treiber der Tournament Edition haben laut Creative für die Tournament Edition eine Überarbeitung erhalten, wobei unseren Augen bei der Demontage keine größeren Diskrepanzen gegenüber dem regulären H5 auffielen.

Creative Sound BlasterX H5 Tournament Edition - Explosionszeichnung Hörer Quelle: Creative

Die Aufhängung der Hörer besteht aus massivem, 3 mm starkem Aluminium. Dieses wurde gebürstet, gegenüber dem regulären H5 wurde es bei der Tournament Edition zudem bronzefarben eloxiert. Auch haben die Aluminiumteile neben der Eloxierung offenbar noch einen weiteren Arbeitsschritt erhalten, denn die Kanten weisen nun saubere und feine Bearbeitungsspuren auf, die eventuell von einer zusätzlichen Entgratung stammen können. Die Halterung ist wiederum mit jeweils zwei beweglichen Gelenken pro Seite an den Hörern befestigt, diese lassen eine gewisse Neigung zu, sodass die Polster je nach Gesichtsform und -größe stets satt und plan aufliegen und damit eine bestmögliche Isolation gewährleisten. Der eigentliche Bügel ist mittels zwei soliden Plastikteilen sowie Torx-Schrauben mit den Aluminiumteilen verbunden und besteht aus Federstahl. Dieses macht den Bügel extrem beweglich: Sie können den Bügel stark verwinden oder verdrehen ohne dass Bruchgefahr besteht. Überhaupt ist das H5 sehr stabil und durchdacht gebaut, das Vorgängermodell H5 ohne Namenszusatz befindet sich seit beinahe einem Jahr im harten Büroeinsatz — und wo andere Headsets kamen und teils nach kurzer Zeit defekt wieder gingen, zeigt das H5 praktisch nicht einmal Gebrauchsspuren.



Creative Sound BlasterX H5 Tournament Edition - Klangstark und bequem

Dass sich das H5 noch immer im Redaktionseinsatz befindet, liegt aber nicht nur daran, dass es stabil und sehr gut verarbeitet ist. Denn das knapp 270 Gramm leichte Headset ist außerdem sehr bequem und klingt darüber hinaus sehr gut. Die Tournament Edition greift diese Vorzüge auf und verbessert sie im Detail: Während die dick und mit sanft anschmiegsamen Kunstleder ummantelten Polster dank Memory-Foam das geringe Gewicht des Headsets ausgesprochen angenehm auf dem Kopf verteilen und das Gerät beinahe nicht spürbar sitzen lassen, hat Creative beim Klang der Treiber sowie des Mikrofons kleinere Verbesserungen einfließen lassen - obwohl das Vorgängermodell schon kaum Anlass zur Kritik bot: Die 50-mm-Treiber lassen sich dank dem recht geringen 32-Ohm-Widerstand auch an weniger leistungsstarken Geräten antreiben und sind auch für den mobilen Einsatz geeignet. Das Klangbild ist dabei sehr differenziert und fein aufgelöst, keine starke Betonung stört den ausgewogenen Sound. Wie beim H5 wird das Klangbild auch bei der Tournament Edition nach einer gewissen Einspielzeit (rund 10 bis 20 Stunden) noch ein ganzes Stück lebendiger, was insbesondere die unteren Mitten und den Bassbereich betrifft. Letzterer wird zwar nicht betont und klingt anfangs gar ein wenig zurückhaltend, legt nach ein paar Stunden Betrieb aber deutlich an Ausdruckskraft zu. Zudem vertragen die 50-mm-Treiber auch einen kräftigen Boost per Equalizer, sollten Sie eher zu den Bassfreunden gehören. Auch bei diesen Aspekten erinnert uns das Creative-Headset eher an einen Hifi-Kopfhörer; diese haben meist deutlich größere klangliche Reserven, zudem benötigen Kopfhörer nicht selten ebenfalls eine Einspielzeit. Hundert Stunden, wie etwa bei einem AKG K 701, müssen Sie allerdings nicht veranschlagen. Und anders als der beliebte österreichische Kopfhörer klingt das H5 schon direkt zu Beginn sehr gut, eine potente Hifi-Anlage ist ebenfalls nicht vonnöten.

Creative Sound BlasterX H5 Tournament Edition - Treiber Quelle: PC Games Hardware

Bestenfalls schließen Sie das H5 Tournament Edition aber dennoch an einen guten Zuspieler an. Es benötigt zwar nicht viel Leistung, aber es ist in der Lage, sehr hoch aufzulösen. Prinzipiell reicht dazu eine gut ausgestattete Onboard-Sektion, um dem Headset aber die volle Klangstärke zu entlocken, würden wir zu einer ordentlichen Soundkarte raten. Creative selbst empfiehlt für das H5 ihre kleine USB-Soundkarte Sound BlasterX G1 (Kostenpunkt knapp 40 Euro), die wir Ihnen auch kurz in unserem Video in diesem Artikel vorstellen. So adäquat bespielt trumpft das H5 richtig auf, begeistert bei der Musikwiedergabe mit einem dynamischen, ausgewogenen Klangbild und so vielen Details, dass Sie wahrscheinlich eine ganze Reihe neuer Klänge in Ihren Lieblingssongs entdecken werden. Das bringt auch beim Spielen große Vorteile: Der hohe Detailgrad lässt auch unauffällige Geräusche klar aus dem Klangbild hervortreten, die Ortung gelingt obendrein ausgesprochen gut, auch dank der hohen Räumlichkeit sind Klänge präzise im Raum ortbar. Das ist sehr beachtenswert, nicht viele Headsets lösen ähnlich hoch auf, bieten ein so ausgefeiltes Klangbild und eine solche Präzision.

Creative Sound BlasterX H5 Tournament Edition - Fazit

Creatives H5 ist ein sehr gutes Stereo-Headset für Spieler. Dies stellten wir bereits in der PCGH-Ausgabe 03/2016 fest und vergaben eine Note von 1,92 - das ist ausgesprochen gut für ein reines Stereo-Headset. Die Tournament Edition bringt dazu noch einige Detailverbesserungen. Zudem kostet sie keinen Aufpreis, die UVP liegt hier wie dort bei 129,99 Euro. Tatsächlich kann man die Tournament Edition aber schon für knapp 90 Euro schießen. Für diesen Preis bekommen Sie ein wirklich gutes Allround-Headset, das sich gleichsam zum Spielen, Musikhören, dank gutem Mikrofon sowohl für Internet-Telefonie als auch Teamabsprachen vor einer Runde Battlefield oder Counter Strike eignet. Es ist zudem leicht und sehr bequem, wir können nun außerdem mit einiger Bestimmtheit sagen, dass es außerdem sehr haltbar gebaut wurde. Viele Headsets in dieser Preisklasse, die uns so überzeugen konnten, gibt es nicht. Von uns gibt es daher eine klare Empfehlung.



Von Philipp Reuther

Redakteur

