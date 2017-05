Natsume und Rising Star Games haben heute Harvest Moon: Light of Hope angekündigt. Der nächste Teil der Farming-Simulation erscheint für PS4, Nintendo Switch und - man lese und staune - auch für den PC! Unter Umständen hat der gigantische Erfolg des Indie-Klons Stardew Valley mit Verkaufszahlen in Millionenhöhe hier die nötige Überzeugungshilfe geleistet. Bislang wurde nämlich noch keiner einziger Teil der Harvest-Moon-Reihe auf dieser Plattform veröffentlicht.

Allerdings entfernt sich Harvest Moon: Light of Hope offenbar ein wenig vom klassischen, in erster Linie auf Auf- und Anbau angelegten Spielprinzip. So soll es erstmals in der Seriengeschichte eine ausgearbeitete Storyline und klar definierte Missionsziele geben. Der Spieler landet infolge eines Sturms in einer kleinen Hafenstadt, die er vorm endgültigen Verfall retten muss. Weitere Einzelheiten zu Harvest Moon: Light of Hope gibt's auf der E3 2017 (13. bis 15. Juni). Switch- und PC-Fassung werden auf der Messe auch schon spielbar sein.

Quelle: Natsume via Nichegamer