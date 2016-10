Harry Potter: Erstmalige Vorführung aller Filme in IMAX geplant

Bis zur Veröffentlichung des Spin-Off-Films "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" ist es nun nicht mehr lange hin - anlässlich des Kinostarts hat das Studio Warner Bros. für Harry-Potter-Fans in den USA etwas ganz besonderes in petto: Erstmals sollen dort alle acht Verfilmungen der Hauptbücher rund um den berühmten Zauberlehrling im IMAX-Format vorgeführt werden. Die Potter-Woche soll laut der offiziellen Ankündigung durch den Konzern IMAX eine Woche dauern: Ab dem 13. Oktober 2016 dürfen Potter-Freunde in nahe gelegene IMAX-Kinos pilgern, und alle Filme von "Der Stein der Weisen" bis "Die Heiligtümer des Todes - Teil 2" im riesigen Leinwandformat bewundern. Eine exklusive Vorschau auf "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" soll es dabei oben drauf geben.

In zwei IMAX-Kinos in London und Los Angeles werden Stars aus dem neuen Film sogar für eine Frage- und Antwort-Runde zur Verfügung stehen, wie Coming Soon berichtet. Ob und wann auch deutsche Kinogänger in Wiederaufführungen der Harry-Potter-Filme kommen werden, ist unklar. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind kommt am 17. November 2016 in die deutschen Kinos und handelt vom Schriftsteller Newt Scamander (Eddie Redmayne) und dessen Abenteuern in New York, rund siebzig Jahre, bevor Harry Potter dessen Buch im Schulunterricht liest. Ebenfalls vor der Kamera stehen unter anderem Katherine Waterston, Colin Farrell, Ron Perlman und Jon Voight.

Quelle: Coming Soon, IMAX via Gamespot