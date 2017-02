Das neue Echtzeitstrategiespiel Halo Wars 2 ist für die Xbox One sowie für den PC (Windows 10) erhältlich. Beim Kauf der digitalen Version könnt ihr das Game mit einem Microsoft-Account auf der Xbox One und am PC spielen. Auf der Verpackung der PC-Retail-Version findet sich aber ein erwähnenswerter Eintrag bei den Systemanforderungen - bei dsogaming.com ist auch ein entsprechendes Foto der Verpackung zu sehen. So wird unter anderem empfohlen, für 60 Bilder pro Sekunde bei Full-HD (1920 mal 1080 Pixel) eine Nvidia GTX 1060 oder AMD RX 480 zu nutzen.

Halo Wars 2: versehentliche Bestätigung für eine Nvidia GTX 1080 Ti bei den Systemanforderungen? Quelle: Computec Media GmbH Interessant wird es nun bei den Anforderungen für den Ultra-Modus. Hier wird als Grafikkarte eine AMD R9 Fury X oder eine Nvidia GTX 1080 Ti empfohlen. Bislang gibt es aber nur eine Nvidia GTX 1080 ohne den Ti-Zusatz im Handel. Zwar gibt es kaum jemanden, der bezweifelt, dass Nvidia auch eine GTX 1080 Ti herausbringen wird, aber Nvidia hat hierzu noch keine offizielle Bestätigung bekannt gegeben. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Angaben auf der Verpackung lediglich fehlerhaft sind und die normale Nvidia GTX 1080 gemeint ist. Denn es ist auch von acht Gigabyte Grafik-RAM die Rede, obwohl AMDs Fury X nur vier Gigabyte HBM-Speicher besitzt. Hardwarefans dürfte es aber schon in den Fingern jucken, da sie davon ausgehen werden, dass Microsoft während der Arbeit an Halo Wars 2 bereits mit einem lauffähigen Vorserienmodel einer Nvidia GTX 1080 Ti arbeiten konnte. Was auch immer nun dahintersteckt: sollte schon bald eine Nvidia GTX 1080 Ti erscheinen, dürfte sie ohnehin nur für Hardware-Enthusiasten in Frage kommen. Denn sie wird naturgemäß teurer als eine Nvidia GTX 1080 sein, welche wiederum nicht unter 600 Euro zu haben ist. Zu Halo Wars 2 könnt ihr übrigens auch unseren Test vom Samstag lesen - ein Video der ersten 14 Spielminuten findet ihr direkt unter unserer News.