Zum Blu-ray- und DVD-Start von Hardcore am 9. September 2016, dem Film aus der Ego-Perspektive, könnt ihr bei uns tolle Fanpakete gewinnen. Unter anderem warten:

Hauptpreis: 1x Gebrandeter Baseballschläger, Mediabook & Sticker/Kühlschrankmagnet(e)/Pin(s), Spucktüte und Postkarten

und weiteres Merchandise

2-4 Preis: Je 1x Filmfanpaket bestehend aus Blu-ray SteelBook/Soundtrack-CD, Sticker/Kühlschrankmagnete/Pins, Spucktüten & Postkarten sowie ein Comic

Wie könnt ihr mitmachen? Ganz einfach: Schreibt uns eine Mail mit der Antwort der Gewinnspielfrage: "In welcher Perspektive spielt Hardcore?"

A) Third-Person-Perspektive

B) Ego-Perspektive

C) Vogelperspektive

Schickt die richtige Antwort mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "Hardcore". Das Gewinnspiel läuft vom 9. September 2016 bis zum 9. Oktober 2016 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen.

Hardcore: Darum geht's

Darum geht's in Hardcore: Das Moskau der Zukunft: Henry stand an der Schwelle zwischen Leben und Tod, seine Frau Estelle (Haley Bennett) wurde entführt und er hat keine Ahnung, wer genau er eigentlich ist - jetzt, wo er frisch in eine kybernetische Kampfmaschine umfunktioniert wurde. Immerhin hat er so die passenden Fähigkeiten, es mit dem psychopathischen Söldnerboss Akan (Danila Kozlovsky) aufzunehmen, der massig seiner Soldaten auf Henry hetzt und große Pläne verfolgt: die Produktion einer Armee biotechnisch aufgerüsteter Soldaten. Gut, dass Henry den schrägen Jimmy (Sharlto Copley) an seiner Seite weiß. Gemeinsam stürzt man sich in den wilden Kampf, in dem Henry ordentlich austeilt und auch echte Nehmerqualitäten beweist. Wieder und wieder rappelt er sich auf, bis auch der wirklich letzte Gegner plattgemacht ist...

Hardcore: Tolle Fanpakete zum Blu-ray- und DVD-Start zu gewinnen! (2) Quelle: capelight pictures