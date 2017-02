Halo Wars 2: Offizieller Launch-Trailer zum futuristischen RTS

12.02.2017 um 11:15 Uhr Hier könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer zu Halo Wars 2 ansehen. Der Clip besteht ausschließlich aus vorberechneten CGI-Sequenzen. Gameplay aus dem gemeinsam von 343 Industries und The Creative Assembly entwickelten Echtzeitstrategiespiel gibt es also nicht zu sehen. Halo Wars 2 erscheint am 21. Februar für PC und Xbox One.

