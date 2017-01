Halo Wars 2: Standard und Ultimate Edition auch im Einzelhandel für PC erhältlich

Die PC-Version von Halo Wars 2 wird auch als Box im Einzelhandel erhältlich sein und nicht nur als Download. Publisher der Retail-Version wird allerdings nicht etwa Microsoft sein, wie man ja eigentlich annehmen könnte, sondern THQ Nordic. Das haben die beiden Unternehmen nun in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. "Die Gelegenheit, Fans von Echtzeitstrategiespielen und Fans von Halo so ein großartiges Spiel in einer so beeindruckenden Verpackung anbieten zu können, bedeutet uns sehr viel.", kommentiert Lars Wingefors, Gründer & Group CEO von THQ Nordic, den Deal mit Microsoft.

Halo Wars 2 wird als Standard und als Ultimate Edition zu Preisen von 59,99 und 79,99 Euro in den Regalen stehen, jeweils in einer "qualitativ hochwertigen" Verpackung. Die 20 Euro Aufpreis für die Ultimate Edition könnten sich durchaus lohnen. Neben Halo Wars 2 enthält diese nämlich auch die aufpolierte Definitive Edition des Originalspiels - erstmals für PC übrigens -, den Season-Pass (mit neuen Maps, Anführern, Einheiten und Singeplayer-Missionen) und vier Tage Early-Access-Zugang. Käufer dieser Ausgabe können Halo Wars 2 somit schon ab 17. Februar in vollem Umfange spielen. Offizieller Release-Termin ist erst der 21. Februar. Alle weiteren News und Infos zum Play-Anywhere-RTS findet ihr auf der Themenseite zu Halo Wars 2.