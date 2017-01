Microsoft und 343 Industries haben eine zweite Multiplayer-Beta für Halo Wars 2 angekündigt. Die offene Testphase beginnt am 20. Januar und endet exakt zehn Tage später wieder. Teilnehmen dürfen dieses Mal nicht nur Xbox-One-Besitzer, sondern auch PC-User. Windows 10 ist aber natürlich Pflicht. Ausprobiert werden darf der sogenannte Blitz-Modus von Halo Wars 2, der traditionelles Echtzeitstrategie- mit Sammelkarten-Gameplay vermengt. Gespielt wird auf der Map Proving Grounds, auf der 1-vs-1-, 2-vs-2- und auch 3-vs-3-Gefechte ausgetragen werden können. Seht euch hierzu das neue Video unterhalb an.

Nur wenige Wochen nach der Multiplayer-Beta wird Halo Wars 2 dann auch bereits in finaler Form für die beiden genannten Plattformen erscheinen - als Download und Box. Die Vorbestellung in Microsofts Onlinestore und im Einzelhandel ist bereits möglich. Es gibt eine Standard Edition für knapp 60 Euro und eine Ultimate Edition für 20 Euro mehr. Letztgenannte Sonderausgabe enthält, neben Halo Wars 2 selbst natürlich, den Season-Pass sowie den Vorgänger in Form der überarbeiteten Definitive Edition und gewährt zudem auch noch vier Tage Early-Access. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Halo Wars 2.

Quelle: HaloWayPoint