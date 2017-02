Halo Wars 2: Spektakulärer CGI-Launch-Trailer zwei Wochen vor Release

Microsoft hat heute den offiziellen Launch-Trailer zu Halo Wars 2 veröffentlicht. Ihr könnt euch den etwa zwei Minuten dauernden Videoclip direkt im Anschluss an diese Zeilen ansehen. Wie ihr schnell feststellen werdet, sind keinerlei Gameplay-Szenen enthalten. Stattdessen gibt es es ausschließlich vorberechnete CGI-Sequenzen zu sehen. Halo Wars 2 erscheint hierzulande am 21. Februar als Play-Anywhere-Titel für PC und Xbox One. Wer zur Ultimate Edition greift, erhält bereits vier Tage exklusiven Frühzugang.

Die angesprochene Sonderausgabe von Halo Wars 2 kostet 89,99 Euro, also 20 Euro mehr als die Standardedition. Als weitere Extras sind der Season-Pass und Halo Wars: Definitive Edition, eine überarbeitete Neuauflage des ersten Teils, enthalten. Halo Wars 2 wird gemeinsam von 343 Industries (Halo 5: Guardians) und den Genrespezialisten The Creative Assembly (Total-War-Reihe) entwickelt. Ob die Kooperation der beiden Studios erfolgversprechend ist, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Vorschau zu Halo Wars 2. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Halo Wars 2.