Keine Erwähnung wert auf Microsofts E3-Pressekonferenz war Halo Wars 2. Dabei gibt es durchaus interessante Neuigkeiten zu dem seit Anfang des Jahres für PC und Xbox One erhältlichen Echtzeitstrategiespiel. Auf der Messe wurde nämlich die erste große Erweiterung "Awakening the Nightmare" enthüllt. Der Release ist für Herbst dieses Jahres geplant. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht. Auch der Einzelpreis wurde noch nicht verraten. Im Season-Pass für Halo Wars 2 dürfte "Awakening the Nightmare" zweifelsfrei enthalten sein.

"Awakening the Nightmare" erweitert den Umfang von Halo Wars 2um eine neue Singleplayer-Kampagne, in der sich der Spieler "der Flut" entgegenstellt. Neue Multiplayer-Inhalte gibt es natürlich ebenfalls. Darunter neue Anführer, Einheiten, Karten und der Koop-Modus "Terminus Firefight". Der E3-Trailer zu "Awakening the Nightmare", den ihr euch auch hier ansehen könnt, verrät weitere Details. Alle übrigen News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Halo Wars 2.