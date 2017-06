Halo 6: ​Keine Enthüllung in naher Zukunft

Im Rahmen der vergangenen E3 2017 in Los Angeles gingen einige Fans davon aus, dass mit der Enthüllung der leistungsstarken Xbox One X, auch ein erster Ausblick auf den nächsten Ableger der Halo-Reihe gegeben wird. Am Ende kündigte das Entwicklerteam von 343 Industries bereits vor der Präsentation an, nicht in der Show vertreten zu sein. Demnach müssen Fans des Sci-Fi-Shooters weiterhin auf erste Details zu Halo 6 warten. In einem neuen Blog-Eintrag hat 343 Industries nun kurz über den nächsten Teil der Reihe gesprochen. Demnach sei das Entwicklerteam noch lange nicht für eine Enthüllung bereit.

Unter anderem heißt es im Blog: "Andere hofften auf einen kleinen Teaser für kommende Dinge. Wir haben dazu derzeit nichts zu sagen und haben klar gestellt, dass wir nicht über den nächsten großen Halo-Titel für einige Zeit sprechen werden. Und nein, das heißt auch nicht Gamescom. Oder PAX. Wenn wir bereit sind den Vorhang zu öffnen, werdet ihr es mitbekommen. Aber es wird nicht bald sein." 343 Industries kündigte vor der Messe eine "kleine Besonderheit" an, die im Rahmen des Events präsentiert wird. Dabei handelte es sich am Ende um die Erweiterung "Awakening the Nighmare" für das Strategiespiel Halo Wars 2. Weitere Meldungen und Videos zu Halo 6 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameSpot