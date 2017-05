Halo: Kein Halo 6 und kein Remaster von Halo 3 auf der E3

Wie jedes Jahr findet auch in diesem Sommer wieder die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, statt. Die diesjährige Veranstaltung erstreckt sich vom 13. bis zum 15. Juni und öffnet erstmals nicht nur für gewerbliche Besucher ihre Türen. Halo-Fans müssen sich allerdings gedulden: Auf Reddit gab Community Manager Brian Jarrard unter seinem Nickname ske7ch343 bekannt, dass ein Halo-6-Auftritt nicht zu erwarten sei. "Wir werden etwas Kleines für die E3 haben", kündigt er an, erklärt aber auch, dies habe nichts mit dem sechsten Teil der Halo-Reihe zu tun. Worum genau es sich dabei handelt, wollte Jarrard nicht bekanntgeben. Eines stellten die Entwickler des von Microsoft gegründeten Studios 343 Industries hierbei jedoch klar: Auch eine "Anniversary"-Neuauflage von Halo 3 ist ausgeschlossen. Die Tickets für die E3 sind übrigens trotz ihres stolzen Preises von 250 Dollar restlos ausverkauft.

Viele Fans wünschen sich mehr von Master Chief aka John-117 im neuen Halo-Titel. Quelle: Microsoft

Das in der fernen Zukunft angesiedelte Halo erstreckt sich derzeit über fünf Titel. Seit im Oktober 2015 Halo 5: Guardians erschien, arbeiten die Entwickler von 343 Industries an Halo 6. Nachdem sich zuletzt viele Fans enttäuscht über die magere Präsenz von Master Chief gezeigt hatten, erklärte Franchise-Manager Frank O'Connor in einem Interview mit dem GamesTM-Magazin: "Sie liebten Blue Team, sie mochten Osiris, aber sie wollten Chief." Das sich seit der Veröffentlichung von Halo 5 in der Entwicklung befindende Halo 6 wird also wieder mehr des beliebten Charakters zeigen. Viel weiß man noch nicht über den Titel, der wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen wird. Dafür aber ist bekannt, dass es einen Split-Screen.Modus beinhalten wird.

Von Kristina Pilny

Autorin