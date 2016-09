Half-Life & Portal: J. J. Abrams spricht von baldiger Ankündigung

Positive Neuigkeiten für all diejenigen, die auf Verfilmungen der Valve-Spiele Half-Life und Portal warten: IGN hatte das Vergnügen, den schon seit einigen Jahren mit dem Projekt in Verbindung stehenden Regisseur und Produzenten J. J. Abrams bezüglich eines Statusupdates anzusprechen, und dieser hatte keine schlechten Nachrichten. Beide Filme seien "absolut in Entwicklung", so Abrams, der hinzufügt: "Wir haben in der kommenden Woche ein Treffen mit Valve, wir sind sehr aktiv. Ich hoffe, dass es bezüglich Portal schon bald eine Ankündigung gibt."

Über die Handlung der beiden Filme und die Frage, ob die bereits in den Spielen erzählten Geschichten fortgeführt oder neu interpretiert werden sollen, wollte Abrams dann aber noch nichts verraten. Offenbar gebe es "viele interessante Gespräche mit den Autoren", so der Regisseur des im letzten Jahr äußerst erfolgreichen Blockbusters Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht. Auch wollte er noch nicht preisgeben, welche Autoren bislang an den Projekten beteiligt sind. Für zukünftige Neuigkeiten rund um die Half-Life- und Portal-Verfilmungen haltet ihr auch weiterhin unsere Themenseiten im Blick.

Quelle: IGN